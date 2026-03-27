33:55 min María la del barrio - Capítulo 14: el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas 35:31 Capítulo 13 Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya 35:06 Capítulo 12 Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero 36:06 Capítulo 11 Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando 33:55 Capítulo 14 el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas

Capítulo 14 María la del barrio : el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas El hombre pide una cita con el jefe de la empresa y le dice que su hijo debe mucho dinero en el casino, pero él no sabe que esta noticia afectará a Fernando de una manera terrible e incidirá su salud.