36:13 min María la del barrio - Capítulo 18: El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa 37:36 Capítulo 17 María le pone una demanda a Luis Fernando 32:44 Capítulo 16 Soraya acusa injustamente a María de ladrona 35:37 Capítulo 15 Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión 36:13 Capítulo 18 El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa

Capítulo 18 María la del barrio : El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa Lupe habla con Fernando y le cuenta lo que escuchó de Victoria y su sobrina. El tío Fernando reacciona: enfrenta a Soraya, la golpea, la advierte y le dice que María no se va de la casa.