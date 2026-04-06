Capítulo 18 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 18 'María la del Barrio', novela mexicana. Lupe habla con Fernando y le cuenta lo que escuchó de Victoria y su sobrina. El tío Fernando reacciona: enfrenta a Soraya, la golpea, la advierte y le dice que María no se va de la casa.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
36:13 min
María la del barrio - Capítulo 18: El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
Capítulo 18 María la del barrio : El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
Lupe habla con Fernando y le cuenta lo que escuchó de Victoria y su sobrina. El tío Fernando reacciona: enfrenta a Soraya, la golpea, la advierte y le dice que María no se va de la casa.