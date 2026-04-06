Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'
🔴EN VIVO Artemis II

Capítulo 18 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 18 'María la del Barrio', novela mexicana. Lupe habla con Fernando y le cuenta lo que escuchó de Victoria y su sobrina. El tío Fernando reacciona: enfrenta a Soraya, la golpea, la advierte y le dice que María no se va de la casa.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

36:13 min
cap (8).png
María la del barrio - Capítulo 18: El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
CAPÍTULO (1).png
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
cap (7).png
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
plantilla 1280 x 720 (6).png
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
cap (8).png
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa

Capítulo 18 María la del barrio : El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa

Lupe habla con Fernando y le cuenta lo que escuchó de Victoria y su sobrina. El tío Fernando reacciona: enfrenta a Soraya, la golpea, la advierte y le dice que María no se va de la casa.

Por: Caracol Televisión
|
CAPÍTULO (1).png
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
cap (7).png
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
plantilla 1280 x 720 (6).png
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
cap (5).png
33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
cap (4).png
35:31
Capítulo 13
Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
maria cap.png
35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
cap (8).png
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa