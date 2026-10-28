41:55 min María la Caprichosa - Capítulo 58: Felipe le hace una propuesta a Diana 42:27 Capítulo 57 María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo 42:27 Capítulo 56 el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta 42:36 Capítulo 55 Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias 41:55 Capítulo 58 Felipe le hace una propuesta a Diana

Capítulo 58 María la Caprichosa: Felipe le hace una propuesta a Diana Tras haber sido infieles, ambos se enamoran y empiezan a pasar más tiempo juntos, en medio de la noche, Felipe le dice a Diana que se vayan a vivir juntos y que él responderá por el “bebé”.