43:17 min María la Caprichosa - Capítulo 53: María emprende un viaje a Medellín Capítulo 52 María es una de las finalistas del premio: Mujer del año 42:15 Capítulo 51 Simón le dice a María que debe alejarse de ella 42:02 Capítulo 50 María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley 43:17 Capítulo 53 María emprende un viaje a Medellín

Capítulo 53 María la Caprichosa: María emprende un viaje a Medellín La mujer toma la decisión de viajar a Medellín para que sus amigas lleguen a Bogotá y, de esta manera, demostrar en el congreso que ella no está sola. Sin embargo, su plan no sale como lo espera.