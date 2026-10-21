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Capítulo 53 María la Caprichosa, completo y gratis

La mujer toma la decisión de viajar a Medellín para que sus amigas lleguen a Bogotá y, de esta manera, demostrar en el congreso que ella no está sola. Sin embargo, su plan no sale como lo espera.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:17 min
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María la Caprichosa - Capítulo 53: María emprende un viaje a Medellín
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Capítulo 52
María es una de las finalistas del premio: Mujer del año
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42:15
Capítulo 51
Simón le dice a María que debe alejarse de ella
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42:02
Capítulo 50
María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley
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43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín

Capítulo 53 María la Caprichosa: María emprende un viaje a Medellín

La mujer toma la decisión de viajar a Medellín para que sus amigas lleguen a Bogotá y, de esta manera, demostrar en el congreso que ella no está sola. Sin embargo, su plan no sale como lo espera.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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Capítulo 52
María es una de las finalistas del premio: Mujer del año
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42:15
Capítulo 51
Simón le dice a María que debe alejarse de ella
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42:02
Capítulo 50
María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley
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44:12
Capítulo 49
María sale del congreso y Simón le da un beso
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42:52
Capítulo 48
María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado
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42:34
Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera
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43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín