42:52 min María la Caprichosa - Capítulo 48: María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado 42:34 Capítulo 47 María vuelve a trabajar con la doctora Rivera 42:12 Capítulo 46 María atraviesa un momento complejo con la política 49:35 Capítulo 45 María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar 42:52 Capítulo 48 María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado

Capítulo 48 María la Caprichosa: María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado María recibe la llamada del abogado Cicerón y él le dice que tiene malas noticias. El recibo con el que presentarán la ley ante el congreso no aparece por ningún lado y, sin eso, no pueden hacer nada.