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Capítulo 48 María la Caprichosa, novela de Caracol, completo y gratis

María recibe la llamada del abogado Cicerón y él le dice que tiene malas noticias. El recibo con el que presentarán la ley ante el congreso no aparece por ningún lado y, sin eso, no pueden hacer nada.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:52 min
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María la Caprichosa - Capítulo 48: María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado
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42:34
Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera
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42:12
Capítulo 46
María atraviesa un momento complejo con la política
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49:35
Capítulo 45
María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar
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42:52
Capítulo 48
María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado

Capítulo 48 María la Caprichosa: María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado

María recibe la llamada del abogado Cicerón y él le dice que tiene malas noticias. El recibo con el que presentarán la ley ante el congreso no aparece por ningún lado y, sin eso, no pueden hacer nada.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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42:34
Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera
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42:12
Capítulo 46
María atraviesa un momento complejo con la política
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49:35
Capítulo 45
María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar
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53:41
Capítulo 44
María expone a Greeicy a través de una llamada
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26:23
Capítulo 43
Leo y Diana pelean por culpa de María; atraviesan un mal momento
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Capítulo 42
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
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42:52
Capítulo 48
María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado