42:02 min María la Caprichosa - Capítulo 50: María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley 44:12 Capítulo 49 María sale del congreso y Simón le da un beso 42:52 Capítulo 48 María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado 42:34 Capítulo 47 María vuelve a trabajar con la doctora Rivera 42:02 Capítulo 50 María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley

Capítulo 50 María la Caprichosa: María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley La doctora Rivera y María van al congreso para saber qué va a pasar con la ley y se llevan la sorpresa de que a muchos senadores están a favor. Sin embargo, Rivera piensa en traicionar a María.