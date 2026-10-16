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Capítulo 50 María la Caprichosa, completo y en español

La doctora Rivera y María van al congreso para saber qué va a pasar con la ley y se llevan la sorpresa de que a muchos senadores están a favor. Sin embargo, Rivera piensa en traicionar a María.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:02 min
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María la Caprichosa - Capítulo 50: María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley
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44:12
Capítulo 49
María sale del congreso y Simón le da un beso
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42:52
Capítulo 48
María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado
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42:34
Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera
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42:02
Capítulo 50
María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley

Capítulo 50 María la Caprichosa: María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley

La doctora Rivera y María van al congreso para saber qué va a pasar con la ley y se llevan la sorpresa de que a muchos senadores están a favor. Sin embargo, Rivera piensa en traicionar a María.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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44:12
Capítulo 49
María sale del congreso y Simón le da un beso
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42:52
Capítulo 48
María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado
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42:34
Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera
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42:12
Capítulo 46
María atraviesa un momento complejo con la política
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49:35
Capítulo 45
María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar
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53:41
Capítulo 44
María expone a Greeicy a través de una llamada
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42:02
Capítulo 50
María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley