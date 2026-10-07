53:41 min María la Caprichosa - Capítulo 44: María expone a Greeicy a través de una llamada 26:23 Capítulo 43 Leo y Diana pelean por culpa de María; atraviesan un mal momento 42:05 Capítulo 42 María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga 42:34 Capítulo 41 María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy 53:41 Capítulo 44 María expone a Greeicy a través de una llamada

Capítulo 44 María la Caprichosa: María expone a Greeicy a través de una llamada María logró exponer las llamadas de Greicy, quien quedó furiosa y decidió vengarse. Mientras tanto, Sonia ayudó a Marlene y Juan Manuel con el restaurante, y Valeria tomó una decisión sobre Yeison.