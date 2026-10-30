42:40 min María la Caprichosa - Capítulo 60: María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana 42:22 Capítulo 59 Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México 41:55 Capítulo 58 Felipe le hace una propuesta a Diana 42:27 Capítulo 57 María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo 42:40 Capítulo 60 María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana

Capítulo 60 María la Caprichosa: María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana La hija de María le entrega a su mamá la carta que Felipe le dio antes de huir con Diana. En ella confesaba el amorío entre él y la esposa de su exnovio. María está decidida a contarle a Leo.