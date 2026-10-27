42:27 min María la Caprichosa - Capítulo 57: María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo 42:27 Capítulo 56 el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta 42:36 Capítulo 55 Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias 41:47 Capítulo 54 Serrates está perdiendo aliados para destruir a María 42:27 Capítulo 57 María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo

Capítulo 57 María la Caprichosa: María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo María vuelve a la casa de su familia y mientras comparten un almuerzo, su hijo le presenta a su novia y, de paso, aprovecha la situación para contarle que está embarazada; María será abuela.