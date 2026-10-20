María la Caprichosa - Capítulo 52: María es una de las finalistas del premio: Mujer del año 42:15 Capítulo 51 Simón le dice a María que debe alejarse de ella 42:02 Capítulo 50 María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley 44:12 Capítulo 49 María sale del congreso y Simón le da un beso Capítulo 52 María es una de las finalistas del premio: Mujer del año

Capítulo 52 María la Caprichosa: María es una de las finalistas del premio: Mujer del año María recibe una llamada de una persona desconocida, la cual le dice que está dentro de las finalistas para recibir el premio como Mujer del año. Además, le pidieron conceder una entrevista.