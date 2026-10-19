42:15 min María la Caprichosa - Capítulo 51: Simón le dice a María que debe alejarse de ella 42:02 Capítulo 50 María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley 44:12 Capítulo 49 María sale del congreso y Simón le da un beso 42:52 Capítulo 48 María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado 42:15 Capítulo 51 Simón le dice a María que debe alejarse de ella

Capítulo 51 María la Caprichosa: Simón le dice a María que debe alejarse de ella Tras el incómodo encuentro con Leo, Simón habla seriamente con María y le asegura que es mejor alejarse. Sin embargo, la mujer le pide otra oportunidad.