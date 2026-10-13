42:34 min María la Caprichosa - Capítulo 47: María vuelve a trabajar con la doctora Rivera 42:12 Capítulo 46 María atraviesa un momento complejo con la política 49:35 Capítulo 45 María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar 53:41 Capítulo 44 María expone a Greeicy a través de una llamada 42:34 Capítulo 47 María vuelve a trabajar con la doctora Rivera

Capítulo 47 María la Caprichosa: María vuelve a trabajar con la doctora Rivera María renuncia al contrato tras enterarse del “soborno” de la senadora. En el lugar se encuentra a la doctora Rivera y ella le cuenta un plan que deslumbra sus ojos y María vuelve a trabajar con ella.