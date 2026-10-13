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Capítulo 47 María la Caprichosa, completo y GRATIS

María renuncia al contrato tras enterarse del “soborno” de la senadora. En el lugar se encuentra a la doctora Rivera y ella le cuenta un plan que deslumbra sus ojos y María vuelve a trabajar con ella.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:34 min
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María la Caprichosa - Capítulo 47: María vuelve a trabajar con la doctora Rivera
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42:12
Capítulo 46
María atraviesa un momento complejo con la política
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49:35
Capítulo 45
María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar
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53:41
Capítulo 44
María expone a Greeicy a través de una llamada
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42:34
Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera

Capítulo 47 María la Caprichosa: María vuelve a trabajar con la doctora Rivera

María renuncia al contrato tras enterarse del “soborno” de la senadora. En el lugar se encuentra a la doctora Rivera y ella le cuenta un plan que deslumbra sus ojos y María vuelve a trabajar con ella.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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42:12
Capítulo 46
María atraviesa un momento complejo con la política
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49:35
Capítulo 45
María tiene nuevos retos en el Congreso y Tulia quiere renunciar
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53:41
Capítulo 44
María expone a Greeicy a través de una llamada
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26:23
Capítulo 43
Leo y Diana pelean por culpa de María; atraviesan un mal momento
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Capítulo 42
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
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Capítulo 41
María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy
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Capítulo 47
María vuelve a trabajar con la doctora Rivera