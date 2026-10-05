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Capítulo 42 María la Caprichosa, completo y GRATIS

La doctora Rivera va a casa de María; la confronta y la culpa de todo lo que le está sucediendo. Además, le dice que es la responsable de que ella haya perdido todo su proceso en la candidatura.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:05 min
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María la Caprichosa - Capítulo 42: María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
IMAG 41 MARÍA.jpg
42:34
Capítulo 41
María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy
IMAG CAP 40.jpg
43:26
Capítulo 40
María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida
IMAG CAP 39.jpg
43:06
Capítulo 39
María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo
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42:05
Capítulo 42
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga

Capítulo 42 María la Caprichosa: María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga

La doctora Rivera va a casa de María; la confronta y la culpa de todo lo que le está sucediendo. Además, le dice que es la responsable de que ella haya perdido todo su proceso en la candidatura.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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IMAG 41 MARÍA.jpg
42:34
Capítulo 41
María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy
IMAG CAP 40.jpg
43:26
Capítulo 40
María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida
IMAG CAP 39.jpg
43:06
Capítulo 39
María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo
IMAG CAP 38 MARÍA.jpg
43:16
Capítulo 38
María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy
CAPÍTULO 37 MARÍA LA CAPRICHOSA
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
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41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
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42:05
Capítulo 42
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga