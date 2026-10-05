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Capítulo 42 María la Caprichosa, completo y GRATIS
La doctora Rivera va a casa de María; la confronta y la culpa de todo lo que le está sucediendo. Además, le dice que es la responsable de que ella haya perdido todo su proceso en la candidatura.
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María la Caprichosa
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Capítulo 42 María la Caprichosa: María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
42:05 min
María la Caprichosa - Capítulo 42:
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
42:34
Capítulo 41
María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy
43:26
Capítulo 40
María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida
43:06
Capítulo 39
María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo
42:05
Capítulo 42
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
Capítulo 42 María la Caprichosa: María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
La doctora Rivera va a casa de María; la confronta y la culpa de todo lo que le está sucediendo. Además, le dice que es la responsable de que ella haya perdido todo su proceso en la candidatura.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
5 de Octubre, 2026
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42:34
Capítulo 41
María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy
43:26
Capítulo 40
María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida
43:06
Capítulo 39
María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo
43:16
Capítulo 38
María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy
43:13
Capítulo 37
Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
41:45
Capítulo 36
María sufre dos grandes pérdidas en el amor
42:05
Capítulo 42
María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga
María la Caprichosa
Capítulo 41 María la Caprichosa: María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy
María la Caprichosa
Capítulo 40 María la Caprichosa: María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida
María la Caprichosa
Capítulo 39 María la Caprichosa: María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo
María la Caprichosa
Capítulo 38 María la Caprichosa: María vive una triste desilusión por culpa de Greeicy
María la Caprichosa
Capítulo 37 María la Caprichosa: Pérxides recordó con emoción su historia de amor con Manuel durante su velorio
María la Caprichosa
Capítulo 36 María la Caprichosa: María sufre dos grandes pérdidas en el amor
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