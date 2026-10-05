42:05 min María la Caprichosa - Capítulo 42: María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga 42:34 Capítulo 41 María renuncia a la agremiación tras los problemas con Emilia y Greeicy 43:26 Capítulo 40 María recibe una llamada que cambia el rumbo de su vida 43:06 Capítulo 39 María defendió a Rosa tras el incómodo momento que vivió en su lugar de trabajo 42:05 Capítulo 42 María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga

Capítulo 42 María la Caprichosa: María recibe críticas tras la escena que protagonizó su amiga La doctora Rivera va a casa de María; la confronta y la culpa de todo lo que le está sucediendo. Además, le dice que es la responsable de que ella haya perdido todo su proceso en la candidatura.