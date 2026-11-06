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Capítulo 64 María la Caprichosa: el gran final de la historia

Finalmente, llega el anhelado día por María y va a la universidad por primera vez, no sin antes hacerse un cambio físico. Por otro lado, Irma está en Estados Unidos y Francy se casa con Simón.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:20 min
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María la Caprichosa - Capítulo 64: María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’
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42:51
Capítulo 63
María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia
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42:39
Capítulo 62
María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
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41:59
Capítulo 61
Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
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42:20
Capítulo 64
María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’

Capítulo 64 María la Caprichosa: María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’

Finalmente, llega el anhelado día por María y va a la universidad por primera vez, no sin antes hacerse un cambio físico. Por otro lado, Irma está en Estados Unidos y Francy se casa con Simón.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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Capítulo 63
María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia
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42:39
Capítulo 62
María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
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41:59
Capítulo 61
Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
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42:40
Capítulo 60
María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana
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42:22
Capítulo 59
Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
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41:55
Capítulo 58
Felipe le hace una propuesta a Diana
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42:20
Capítulo 64
María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’