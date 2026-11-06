42:20 min María la Caprichosa - Capítulo 64: María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’ 42:51 Capítulo 63 María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia 42:39 Capítulo 62 María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias 41:59 Capítulo 61 Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes 42:20 Capítulo 64 María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’

Capítulo 64 María la Caprichosa: María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’ Finalmente, llega el anhelado día por María y va a la universidad por primera vez, no sin antes hacerse un cambio físico. Por otro lado, Irma está en Estados Unidos y Francy se casa con Simón.