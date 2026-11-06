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Capítulo 64 María la Caprichosa: el gran final de la historia
Finalmente, llega el anhelado día por María y va a la universidad por primera vez, no sin antes hacerse un cambio físico. Por otro lado, Irma está en Estados Unidos y Francy se casa con Simón.
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María la Caprichosa
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Capítulo 64 María la Caprichosa: María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’
42:20 min
María la Caprichosa - Capítulo 64:
María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’
42:51
Capítulo 63
María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia
42:39
Capítulo 62
María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
41:59
Capítulo 61
Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
42:20
Capítulo 64
María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’
Capítulo 64 María la Caprichosa: María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’
Finalmente, llega el anhelado día por María y va a la universidad por primera vez, no sin antes hacerse un cambio físico. Por otro lado, Irma está en Estados Unidos y Francy se casa con Simón.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
6 de Noviembre, 2026
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42:51
Capítulo 63
María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia
42:39
Capítulo 62
María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
41:59
Capítulo 61
Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
42:40
Capítulo 60
María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana
42:22
Capítulo 59
Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
41:55
Capítulo 58
Felipe le hace una propuesta a Diana
42:20
Capítulo 64
María tiene su primer día de clases y cambia de ‘look’
María la Caprichosa
Capítulo 63 María la Caprichosa: María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia
María la Caprichosa
Capítulo 62 María la Caprichosa: María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
María la Caprichosa
Capítulo 61 María la Caprichosa: Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
María la Caprichosa
Capítulo 60 María la Caprichosa: María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana
María la Caprichosa
Capítulo 59 María la Caprichosa: Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
María la Caprichosa
Capítulo 58 María la Caprichosa: Felipe le hace una propuesta a Diana
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