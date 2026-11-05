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Capítulo 63 María la Caprichosa: María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia

En medio de la noche, María escucha a su nuera y descubre que está a punto de dar a luz. Posteriormente, María se encuentra con Rivera y le dice que le consiguió una beca para la universidad.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:51 min
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María la Caprichosa - Capítulo 63: María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia
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42:39
Capítulo 62
María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
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41:59
Capítulo 61
Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
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42:40
Capítulo 60
María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana
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42:51
Capítulo 63
María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia

Capítulo 63 María la Caprichosa: María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia

En medio de la noche, María escucha a su nuera y descubre que está a punto de dar a luz. Posteriormente, María se encuentra con Rivera y le dice que le consiguió una beca para la universidad.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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Thumbnail
42:39
Capítulo 62
María hace una asamblea con sus amigas y les da noticias
plantilla 1280 x 720 (2).png
41:59
Capítulo 61
Tulia es víctima de un supuesto robo por parte de sus jefes
plantilla 1280 x 720 (8).png
42:40
Capítulo 60
María se entera de lo que sucede entre Felipe y Diana
plantilla 1280 x 720 (29).png
42:22
Capítulo 59
Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
plantilla 1280 x 720 (17).png
41:55
Capítulo 58
Felipe le hace una propuesta a Diana
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42:27
Capítulo 57
María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo
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42:51
Capítulo 63
María se convierte en abuela y Rivera le da una buena noticia