42:22 min María la Caprichosa - Capítulo 59: Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México 41:55 Capítulo 58 Felipe le hace una propuesta a Diana 42:27 Capítulo 57 María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo 42:27 Capítulo 56 el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta 42:22 Capítulo 59 Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México

Capítulo 59 María la Caprichosa: Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México Sergio no está conforme con la decisión de su mamá y le confiesa que no quiere hacer su vida en otro país. Además, le dice que su tía no dejará que Pérxides se vaya de su lado.