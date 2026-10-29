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Capítulo 59 María la Caprichosa, completo y gratis
Sergio no está conforme con la decisión de su mamá y le confiesa que no quiere hacer su vida en otro país. Además, le dice que su tía no dejará que Pérxides se vaya de su lado.
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María la Caprichosa
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Capítulo 59 María la Caprichosa: Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
42:22 min
María la Caprichosa - Capítulo 59:
Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
41:55
Capítulo 58
Felipe le hace una propuesta a Diana
42:27
Capítulo 57
María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo
42:27
Capítulo 56
el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
42:22
Capítulo 59
Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
Capítulo 59 María la Caprichosa: Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
Sergio no está conforme con la decisión de su mamá y le confiesa que no quiere hacer su vida en otro país. Además, le dice que su tía no dejará que Pérxides se vaya de su lado.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
29 de Octubre, 2026
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41:55
Capítulo 58
Felipe le hace una propuesta a Diana
42:27
Capítulo 57
María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo
42:27
Capítulo 56
el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
42:36
Capítulo 55
Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias
41:47
Capítulo 54
Serrates está perdiendo aliados para destruir a María
43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín
42:22
Capítulo 59
Sergio le dice a María que él y Pérxides no quieren ir a México
María la Caprichosa
Capítulo 58 María la Caprichosa: Felipe le hace una propuesta a Diana
María la Caprichosa
Capítulo 57 María la Caprichosa: María recibe una noticia inesperada por parte de su hijo
María la Caprichosa
Capítulo 56 María la Caprichosa: el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
María la Caprichosa
Capítulo 55 María la Caprichosa: Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias
María la Caprichosa
Capítulo 54 María la Caprichosa: Serrates está perdiendo aliados para destruir a María
María la Caprichosa
Capítulo 53 María la Caprichosa: María emprende un viaje a Medellín
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