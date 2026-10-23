42:36 min María la Caprichosa - Capítulo 55: Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias 41:47 Capítulo 54 Serrates está perdiendo aliados para destruir a María 43:17 Capítulo 53 María emprende un viaje a Medellín Capítulo 52 María es una de las finalistas del premio: Mujer del año 42:36 Capítulo 55 Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias

Capítulo 55 María la Caprichosa: Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias Leo llega a casa y le dice a Diana que no se vaya para que no lo separe de su hijo, pero ella le dice que ya le dejó clara la condición. Greeicy le pregunta a Felipe si está enamorado de Diana.