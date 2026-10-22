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Capítulo 54 María la Caprichosa, completo y gratis

En medio de una reunión con sus colegas, Serrates se entera de que nadie lo va a apoyar, pues no les conviene tener a la ley en contra suyo solo por opacar a María.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
41:47 min
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María la Caprichosa - Capítulo 54: Serrates está perdiendo aliados para destruir a María
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43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín
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Capítulo 52
María es una de las finalistas del premio: Mujer del año
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42:15
Capítulo 51
Simón le dice a María que debe alejarse de ella
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41:47
Capítulo 54
Serrates está perdiendo aliados para destruir a María

Capítulo 54 María la Caprichosa: Serrates está perdiendo aliados para destruir a María

En medio de una reunión con sus colegas, Serrates se entera de que nadie lo va a apoyar, pues no les conviene tener a la ley en contra suyo solo por opacar a María.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín
plantilla 1280 x 720 (26).png
Capítulo 52
María es una de las finalistas del premio: Mujer del año
plantilla 1280 x 720 (15).png
42:15
Capítulo 51
Simón le dice a María que debe alejarse de ella
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42:02
Capítulo 50
María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley
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44:12
Capítulo 49
María sale del congreso y Simón le da un beso
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42:52
Capítulo 48
María está más cerca de hacer válida la ley, pero sucede algo inesperado
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41:47
Capítulo 54
Serrates está perdiendo aliados para destruir a María