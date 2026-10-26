42:27 min María la Caprichosa - Capítulo 56: el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta 42:36 Capítulo 55 Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias 41:47 Capítulo 54 Serrates está perdiendo aliados para destruir a María 43:17 Capítulo 53 María emprende un viaje a Medellín 42:27 Capítulo 56 el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta

Capítulo 56 María la Caprichosa: el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta Finalmente, el congreso aprueba la ley y empezará a regir, sin embargo, Rivera incluye a Serrates en el plan y María se molesta. La felicidad es momentánea y María se entera de que Juan Manuel murió.