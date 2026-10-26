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Capítulo 56 María la Caprichosa, completo y gratis
Finalmente, el congreso aprueba la ley y empezará a regir, sin embargo, Rivera incluye a Serrates en el plan y María se molesta. La felicidad es momentánea y María se entera de que Juan Manuel murió.
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María la Caprichosa
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Capítulo 56 María la Caprichosa: el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
42:27 min
María la Caprichosa - Capítulo 56:
el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
42:36
Capítulo 55
Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias
41:47
Capítulo 54
Serrates está perdiendo aliados para destruir a María
43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín
42:27
Capítulo 56
el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
Capítulo 56 María la Caprichosa: el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
Finalmente, el congreso aprueba la ley y empezará a regir, sin embargo, Rivera incluye a Serrates en el plan y María se molesta. La felicidad es momentánea y María se entera de que Juan Manuel murió.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
26 de Octubre, 2026
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42:36
Capítulo 55
Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias
41:47
Capítulo 54
Serrates está perdiendo aliados para destruir a María
43:17
Capítulo 53
María emprende un viaje a Medellín
Capítulo 52
María es una de las finalistas del premio: Mujer del año
42:15
Capítulo 51
Simón le dice a María que debe alejarse de ella
42:02
Capítulo 50
María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley
42:27
Capítulo 56
el congreso aprueba la ley, pero María no está contenta
María la Caprichosa
Capítulo 55 María la Caprichosa: Leo le pide a Diana que arreglen sus diferencias
María la Caprichosa
Capítulo 54 María la Caprichosa: Serrates está perdiendo aliados para destruir a María
María la Caprichosa
Capítulo 53 María la Caprichosa: María emprende un viaje a Medellín
María la Caprichosa
Capítulo 52 María la Caprichosa: María es una de las finalistas del premio: Mujer del año
María la Caprichosa
Capítulo 51 María la Caprichosa: Simón le dice a María que debe alejarse de ella
María la Caprichosa
Capítulo 50 María la Caprichosa: María va al congreso y los senadores votan a favor de su ley
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