Guajira le responde a Aleja tras decir que Kevyn ganó el Desafío 2024 por "suerte"

El capítulo final del Desafío 2024 del pasado 27 de septiembre causó todo tipo de emociones en los fieles televidentes del reality y por supuesto fue tema de conversación durante Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, en el que los invitados de lujo fueron Kevyn y Guajira.

En este espacio, el campeón del programa y su refuerzo reflexionaron sobre lo que vivieron en la Ciudadela e inclusive llegaron a abordar los comentarios que Aleja, ganadora del Desafío The Box 2023 , hizo tras su triunfo.

Cabe recordar que la caldense se pronunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram y dijo: "Acá estuvieron a un pelo Darlyn y Sensei , así que finalmente las definiciones siempre, como ustedes dicen, tienden a tener un poco de suerte y bueno, me alegra mucho por Kevyn, Guajira también, porque se sabe que es un sueño de ella y de él y bueno, si llegaron ahí pienso que es más que merecido".

Guajira responde el mensaje de Aleja sobre si realmente ganaron por suerte

Con respecto a las palabras de la exdesafiante, Guajira explica que la suerte no es necesariamente algo negativo: "El año pasado sí hubo un poco de suerte para mi compañera, y eso no significa que no se lo merezca. Esta vez también hubo suerte para los dos porque las duplas estábamos ahí y el universo se alineó para nosotros".

Dentro de un chat que tenían del equipo Pibe, los presentadores buscaron a Aleja y a Sensei dentro de los contactos de Guajira y al no encontrarlos, se pusieron a leer un chat en el que mencionaban a Natalia y Sensei.

“Natalia habla muy feo últimamente de Kevyn”, dice Karoline; mientras que Guajira responde: “Natalia te tiene entre ceja y ceja, amiga”. Por otro lado, también encontraron un mensaje de Guajira que decía: “Karoline ya viene por nosotros, no le digan a Sensei”, haciendo referencia a una salida en la que no involucraron al ganador del Desafío The Box 2023.

Ante eso, Kevyn explicó lo ocurrido: “Hasta ahorita estamos conectando y hablando con él”, dijo.