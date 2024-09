Endry Cardeño tuvo un roce con Alejandra Azcárate y ella la bloqueó: esto fue lo que sucedió

Endry Cardeño es la invitada especial de esta quinta entrega de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, donde varias personalidades de la farándula se sinceran sobre polémicas que han afrontado y que han llamado la atención tanto de sus seguidores como de los medios de comunicación. Ahora, la actriz cuenta qué fue lo que sucedió con la reconocida comediante Alejandra Azcárate.

Esto fue lo que verdaderamente pasó entre Endry Cardeño y Alejandra Azcárate

Cardeño no revela en qué año sucedió todo, pero da contexto de que una amiga le contó que durante un encuentro de estilistas estuvo Azcárate, a quien ella define como un personaje público "mordaz, inteligente y elocuente".

De acuerdo con la información que recibió: "Alejandra dijo en un tono de humor, porque es una de sus especialidades, que no le gustaba que la maquillaran tanto porque quedaba como Endry Carreño, es decir, haciendo alusión a que lucía como un travesti".

Esto le molestó a la actriz y recurrió a Twitter para expresar su inconformidad, donde contó el hecho y además puso a que sus seguidores adivinaran quién se refirió a ella de esta forma. Cuando dieron con la mujer, ella le reclamó por mensaje interno diciendo que le extrañaba su actitud.

A pesar de que Endry quiso responderle y expresarle sus disculpas por haberse dejado por un impulso, se dio cuenta de que esta la bloqueó y no pudo contestarle. No obstante, la intérprete comenta que actualmente tienen una buena relación y no están bloqueadas en ninguna red social.

Endry Cardeño muestra su ropa interior en Los Enredados

Como es usual, una de las dinámicas a las que se han sometido Laura Barjum, Zion, Los Montañeros, Yina Calderón y Epa Colombia es mostrar algo que no se les ve, esto sucede durante los primeros minutos y, sin duda, Endry tiene la reacción más genuina de las que se han visto.

Y es que la actriz no lo piensa ni un segundo y se sube la blusa mostrando su brasier de color negro. Ante las risas y la sorpresa de los presentadores, ella menciona: “Tengo que aclarar, esto es una prenda de exterior, si no, no lo hago”.

De la misma forma, insiste en que algo que nunca se le debería ver es la tira del sostén, pues considera que con ningún outfit se podría lucir, acerca del tema dice: “No hay nada más espantoso que se le salga a uno la tira de la ropa interior”.