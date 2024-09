Endry Cardeño habla de la dura realidad de las mujeres trans: “había dos posibilidades de trabajo”

Endry Cardeño es una talentosa actriz colombiana que ha hecho parte de diferentes producciones nacionales y actualmente explora su faceta como comediante en su obra de teatro y stand-up “En estado crítico”, en la que relata algunos momentos de su vida.

La artista es la quinta invitada a Los Enredados, el formato de Caracol Televisión y La Red, en donde se destapa acerca de varios temas: la comunidad LGBTIQ+, sus amores tormentosos y los famosos con los que ha tenido inconvenientes.

Conoce más: Endry Cardeño muestra sin tapujos su ropa interior como invitada en Los Enredados

Para nadie es un secreto que la cucuteña es una orgullosa representante de las personas trans en el país y por eso recuerda que previamente su realidad era muy distinta e inicialmente no pensó que llegaría a ocupar el lugar que hoy en día le pertenece.

Endry Cardeño habla de los trabajos que tuvo como mujer trans en Colombia antes de la actuación

Publicidad

Al respecto dice que siempre ha sido una mujer decente y trabajadora, se desempeñaba como estilista en un salón de belleza pequeño, “porque a nosotras las mujeres trans no nos dan trabajo, sino en las peluquerías de barrio, desafortunadamente”, menciona.

Explica que en ese momento no existían otros proyectos de vida para las personas que, como ella, hacían parte de la comunidad y quería ganar dinero con el fin de poder comprarle una casa a su mamá, por eso trabajó desde siempre.

Mira también: Esta fue la respuesta que llevó a Endry Cardeño a ganar el certamen Chica Osmar

Publicidad

“Solo había esas dos posibilidades: ser peluquera o ser trabajadora sexual”, comenta y continúa diciendo que tuvo la oportunidad de hacerlo y lo intentó, pero lo cierto era que el destino tenía algo muy diferente preparado para ella.

Y es que viajó a Europa y pocos meses después se le presentó la opción de trabajar en la producción con la que se convirtió en un personaje público lo que sintió como un llamado del universo así es como ella sabría que este no era su lugar ni lo que debía hacer.

“Es como si me hubiera dicho: ‘si vas a conseguir la plata para que le compres la casa a tu mamá, pero aquí no; no queremos que sea así porque necesitamos que hagas algo más importante y valioso, tienes otra misión en la vida”, explica.

Fue entonces cuando entendió que su rol tendría que ser visibilizar a la comunidad LGBTIQ+, hablar de inclusión, sensibilizar al público colombiano frente a la realidad de las mujeres y de las personas trans, lo que ha hecho hasta el momento.

Mira el capítulo completo: