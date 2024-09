Esta fue la respuesta que llevó a Endry Cardeño a ganar el certamen Chica Osmar

Endry Cardeño es el invitado especial al quinto episodio de Los Enredados, el nuevo programa de Caracol Televisión y La Red en el que los famosos de la farándula nacional se destapan sobre sus momentos más llamativos dentro de la industria. En esta oportunidad, la actriz confiesa cómo fue su proceso antes de llegar a la televisión, por lo que habla sobre su paso por un importante certamen de belleza.

Se trata del concurso conocido como Chica Osmar, en el que tuvo la oportunidad de participar en 1996, coronándose como la ganadora del encuentro. Al respecto, Cardeño asegura que, aunque los jueces se centraban mucho en el estado físico de las concursantes, también tenían en consideración su inteligencia y fue esto lo que eventualmente le permitió conseguir el título de favorita.

"Se evaluaba todo. Había tres noches y la segunda era la más importante porque era la que tenía el porcentaje más alto que era el talento, había que hacer un performance y yo hago el show de Thalía para esa época", inicia explicando.

Asimismo, recuerda que había otras dos chicas muy talentosas contra las que se estaba dando la pelea para el primer puesto; no obstante, fue su respuesta la que conquistó no solo a los jurados de votación, sino también a todos los asistentes del evento.

"Me preguntan qué sería lo último que yo haría en mi vida y entonces digo que yo subiría a la montaña más alta y escribiría en un letrero bien grande 'Qué orgullosa me siento de ser homosexual'", explica.

Esto conquistó incluso a las comitivas de sus oponentes, quienes le hicieron barra y también fuerza para que se quedara con el tan anhelado premio: "esto con la entonación y todo, la discoteca se quería caer".

