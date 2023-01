Felipe Bernedette y José Daniel Cristancho mencionan su mejor anécdota en Los Briceño, ¡hubo daños!

Felipe Bernedette y José Daniel Cristancho son una muestra de la gran unión que se creó entre los miembros del elenco de Los Briceño , pues las grabaciones fueron un cumulo de aprendizajes y experiencias nuevas que marcaron a estos actores y los hizo una familia dentro y fuera del set.

Ponerse en los zapatos de este núcleo familiar no fue algo sencillo, pues representar al gremio mulero no era tarea fácil, sin embargo, entregaron tanto de sí, que disfrutaron al máximo esta experiencia y vivieron plenamente sus personajes.

Es por ello que tanto Felipe Bernedette como José Daniel Cristancho se midieron a sí mismos al instante de aceptar el reto de aprender a conducir una tractomula, algo que no es para cualquiera, pues requiere varias habilidades que no se aprenden de la noche a la mañana, ya que es una labor de constancia.

Todo esto les dejó un sinfín de anécdotas sobre golpes que se hicieron y marcas que le dejaron a 'La Muñeca', pues en medio de un pequeño debate nos revelan quién realmente rayó este significativo vehículo.

Por otra parte, también nos relataron cuáles fueron esas anécdotas que nunca van a olvidar mientras se encontraban en las grabaciones de esta producción, pues fueron unos de los momentos que más disfrutaron. "Fue una experiencia duramente maravillosa", aclara José Daniel Cristancho, quien habla de una vez que quedó envuelto en cemento y tierra.

Definitivamente, estos actores nos dejan en claro que darle vida a Metacho y a Toronja fue algo que estuvo lleno de retos, en los que se pudieron demostrar de qué están hechos y las capacidades actorales que pueden alcanzar.

