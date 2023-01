El amor no es algo sencillo y más si hay kilómetros de distancia en él, sin embargo, esto no quiere decir que no sea posible cuidar las relaciones de pareja e Ilse sabe muy bien de esto, pues ella no quiso dejar de luchar por el amor de Peluche.

La relación entre la mejor amiga de La Chiqui y Fabián empezó como algo totalmente inesperado por los dos, pero que fue inevitable desde el primer momento en el que ella lo vio. La joven no pudo evitar tener sentimientos por el hombre que la cautivó con tan solo mirarla y desde ese instante hizo todo lo posible por conquistarlo.

Aunque lo logró e inició una relación amorosa con este joven, Ilse se enteró de que había una mujer de la que Peluche no podía olvidarse tan fácilmente. A pesar de que al principio esto parecía no afectarlos, finalmente él le terminó confesando que aún estaba enamorado de otra.

Con el corazón roto, la mejor amiga de Cecilia tomó la decisión de irse nuevamente para la costa y entender que Fabián no estaba totalmente comprometido con ella y con todos los planes que tenía en mente para los dos. No obstante, antes de esto descubrió la identidad de aquella mujer que la atormentó.

Sin embargo, el hecho de que él no hubiese sido sincero desde un principio no quiere decir que este tipo de relaciones no funcionen, ya que la distancia queda a un lado cuando el amor es verdadero.

Es por ello que Ilse nos da algunos tips que ella considera que son fundamentales para que las parejas no pierdan el interés a pesar de estar separadas físicamente y que los sentimientos sigan a flor de piel.