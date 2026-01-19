Publicidad
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol
Caracol TV
/
Leyla
/
Capítulos
/
Leyla: Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Capítulo 47
Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Leyla: Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Luego de enfrentar a Serap y reclamarle por haberse deshecho del bebé que estaba esperando, Tufan busca a Nur, con quien termina embriagándose y pasando la noche.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
19 de Enero, 2026
Capítulo 47
Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Capítulo 42
Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?
