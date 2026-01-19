Publicidad

Capítulo 48 Leyla: 19 de enero

Luego de enfrentar a Serap y reclamarle por haberse deshecho del bebé que estaba esperando, Tufan busca a Nur, con quien termina embriagándose y pasando la noche.

43:16 min
Leyla
Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Leyla: Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio

Luego de enfrentar a Serap y reclamarle por haberse deshecho del bebé que estaba esperando, Tufan busca a Nur, con quien termina embriagándose y pasando la noche.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43 Leyla
38:32
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
Capítulo 42 Leyla
38:37
Capítulo 42
Givan se infiltra en casa de Nur y le exige que le diga la verdad, ¿lo hará?
