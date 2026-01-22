Publicidad

Capítulo 51 de Leyla, novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 51 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, en español, y completo. Nur ordena que incendien la casa de Serap y Tufán, del susto, sufre un infarto.

45:50 min
Capítulo 51 Leyla: Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto

Luego de que Tufán rechazara a su exesposa, ella paga para que le hagan daño a Serap. No obstante, sus lesiones no son de gravedad, pero el susto termina afectando la salud de él.

Por: Alejandra Hurtado
|
