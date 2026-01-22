45:50 min Leyla - Capítulo 51: Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto 44:27 Capítulo 50 Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él 44:57 Capítulo 49 Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle 43:16 Capítulo 48 Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio 45:50 Capítulo 51 Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto

Capítulo 51 Leyla: Nur ordena incendiar la casa de Serap y Tufan sufre un infarto Luego de que Tufán rechazara a su exesposa, ella paga para que le hagan daño a Serap. No obstante, sus lesiones no son de gravedad, pero el susto termina afectando la salud de él.