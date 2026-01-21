Capítulo 50 Leyla: Nur descubre a Tufan besando a Serap y ambas pelean por el amor de él - CaracolTV Serap le explica a Tufan por qué no le contó que estaba embarazada y se perdonan. Cuando Nur los ve, le dice a Serap que pasó la noche con Tufan y que no se van a divorciar. Las mujeres se mechonean.