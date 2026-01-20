Publicidad

Capítulo 49 Leyla: 20 de enero

Luego de enterarse de quién es su verdadero padre, Givan le reclama a Leyla y le dice que le dirá toda la verdad de ella a Tufan, pues cree que su amada se volvió una persona malvada.

44:57 min
49. Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle
Leyla - Capítulo 49: Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle
Capítulo 49 Leyla: Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle

Luego de enterarse de quién es su verdadero padre, Givan le reclama a Leyla y le dice que le dirá toda la verdad de ella a Tufan, pues cree que su amada se volvió una persona malvada.

Por: Alejandra Hurtado
|
43:16
Capítulo 48
Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio
Capítulo 45 Leyla: Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
43:22
Capítulo 47
Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia
Capítulo Leyla 15 de enero.
43:06
Capítulo 46
Givan descubre la verdadera identidad de su novia
Capítulo 45 Leyla: Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
44:18
Capítulo 45
Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo
Capítulo 44 Leyla: Leyla ayuda a Nur para salir en una revista
38:43
Capítulo 44
Nur busca la manera de estar en la portada de una revista
Capítulo 43 Leyla
38:32
Capítulo 43
Nur le declara la guerra a Leyla y jura que le hará la vida imposible
