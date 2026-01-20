44:57 min Leyla - Capítulo 49: Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle 43:16 Capítulo 48 Tufan se reconcilia con Nur tras anunciar su divorcio 43:22 Capítulo 47 Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia 43:06 Capítulo 46 Givan descubre la verdadera identidad de su novia 44:57 Capítulo 49 Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle

Capítulo 49 Leyla: Givan amenaza a Leyla con revelar su verdadera identidad por mentirle Luego de enterarse de quién es su verdadero padre, Givan le reclama a Leyla y le dice que le dirá toda la verdad de ella a Tufan, pues cree que su amada se volvió una persona malvada.