43:22 min Leyla - Capítulo 47: Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia 43:06 Capítulo 46 Givan descubre la verdadera identidad de su novia 44:18 Capítulo 45 Civan reúne a Leyla y a Güzide, y ellas creen que él ya sabe todo 38:43 Capítulo 44 Nur busca la manera de estar en la portada de una revista 43:22 Capítulo 47 Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia

Capítulo 47 Leyla: Tufan quiere transferirle sus posesiones a Leyla para proteger a su familia En medio de la separación entre Nur y Tufan, el hombre se le acercó a Leyla, para preguntarle si podía pasarle todas sus posesiones. A lo que la mujer quedó en shock por la confianza que le tiene.