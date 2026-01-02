Publicidad

Ha sido un día difícil para la familia, pero sobre todo, para Ipek, pues al enterarse de que no es hija biológica de Tufan, se encierra en su cuarto y tiene una crisis. Luego, Civan intenta ayudarla.

Capítulo 38 Leyla: Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan

Ha sido un día difícil para la familia, pero sobre todo, para Ipek, pues al enterarse de que no es hija biológica de Tufan, se encierra en su cuarto y tiene una crisis. Luego, Civan intenta ayudarla.

Capítulo 34 Leyla
46:32
Capítulo 34
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 38 Leyla
46:39
Capítulo 38
Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan