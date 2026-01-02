46:39 min Leyla - Capítulo 38: Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan 46:10 Capítulo 37 Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim 46:10 Capítulo 36 una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan 46:10 Capítulo 35 Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina 46:39 Capítulo 38 Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan

Capítulo 38 Leyla: Ipek sufre una crisis al enterarse de que no es hija biológica de Tufan Ha sido un día difícil para la familia, pero sobre todo, para Ipek, pues al enterarse de que no es hija biológica de Tufan, se encierra en su cuarto y tiene una crisis. Luego, Civan intenta ayudarla.