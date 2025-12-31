Publicidad

Capítulo 37 Leyla: 31 de diciembre

Nur convence a Leyla de ejecutar un plan para acabar con Rasim. La joven debe coquetear con el hombre, infiltrarse en su cuarto y darle unas gotas, pero sale mal y las secuestran.

46:10 min
Capítulo 37 Leyla
Leyla - Capítulo 37: Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim
Capítulo 37 Leyla: Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim

Nur convence a Leyla de ejecutar un plan para acabar con Rasim. La joven debe coquetear con el hombre, infiltrarse en su cuarto y darle unas gotas, pero sale mal y las secuestran.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
