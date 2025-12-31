46:10 min Leyla - Capítulo 37: Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim 46:10 Capítulo 36 una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan 46:10 Capítulo 35 Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina 46:32 Capítulo 34 Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán? 46:10 Capítulo 37 Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim

Capítulo 37 Leyla: Nur somete a Leyla a un arriesgado plan para acabar con Rasim Nur convence a Leyla de ejecutar un plan para acabar con Rasim. La joven debe coquetear con el hombre, infiltrarse en su cuarto y darle unas gotas, pero sale mal y las secuestran.