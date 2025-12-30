46:10 min Leyla - Capítulo 36: una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan 46:10 Capítulo 35 Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina 46:32 Capítulo 34 Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán? 1:03:22 Capítulo 33 Nur es acusada de haber envenenado a Ferda 46:10 Capítulo 36 una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan

Capítulo 36 Leyla: una misteriosa visita altera la cena familiar de Nur y los extorsionan Leyla preparó un plan con un misterioso individuo para molestar a Nur. Luego, en medio de una cena familiar, dicho hombre llega sorpresivamente para revelar información y resulta extorsionándolos.