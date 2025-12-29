Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Jugadora de Selección Colombia se casó
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 35 Leyla: 29 de diciembre - Caracol TV

Ipek le revela a Givan que Leyla lo extrañó cuando él estaba en el hospital, así que el hombre decide buscarla para oficializar su amor. No obstante, la mujer se niega y decide olvidar todo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

46:10 min
Capítulo 35 Leyla
Leyla - Capítulo 35: Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina
Capítulo 34 Leyla
46:32
Capítulo 34
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 35 Leyla
46:10
Capítulo 35
Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina

Capítulo 35 Leyla: Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina

Ipek le revela a Givan que Leyla lo extrañó cuando él estaba en el hospital, así que el hombre decide buscarla para oficializar su amor. No obstante, la mujer se niega y decide olvidar todo.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 34 Leyla
46:32
Capítulo 34
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
Capítulo 30 Leyla: Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza
43:32
Capítulo 30
Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza  
Capítulo 29 Leyla: Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija
43:32
Capítulo 29
Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija
Capítulo 35 Leyla
46:10
Capítulo 35
Givan decide oficializar la relación con Leyla, pero ella le termina