Capítulo 34 Leyla: 26 de diciembre - Caracol TV
Leyla aprovecha su momento con Givan para decirle el secreto de Ipek, algo que alerta al hombre y decide salir del hospital para estar con su hermana. Por otra parte, Leyla sigue engañando a Nur.
Leyla
Capítulos
Capítulo 34 Leyla: Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
46:32 min
Leyla - Capítulo 34:
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
46:32
Capítulo 34
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Capítulo 34 Leyla: Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Leyla aprovecha su momento con Givan para decirle el secreto de Ipek, algo que alerta al hombre y decide salir del hospital para estar con su hermana. Por otra parte, Leyla sigue engañando a Nur.
26 de Diciembre, 2025
1:03:22
Capítulo 33
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
43:32
Capítulo 30
Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza
43:32
Capítulo 29
Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija
43:28
Capítulo 28
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
46:32
Capítulo 34
Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
