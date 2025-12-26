Publicidad

Capítulo 34 Leyla: 26 de diciembre - Caracol TV

Leyla aprovecha su momento con Givan para decirle el secreto de Ipek, algo que alerta al hombre y decide salir del hospital para estar con su hermana. Por otra parte, Leyla sigue engañando a Nur.

46:32 min
Capítulo 34 Leyla
Leyla - Capítulo 34: Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?
Capítulo 34 Leyla: Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?

Leyla aprovecha su momento con Givan para decirle el secreto de Ipek, algo que alerta al hombre y decide salir del hospital para estar con su hermana. Por otra parte, Leyla sigue engañando a Nur.

