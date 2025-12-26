46:32 min Leyla - Capítulo 34: Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán? 1:03:22 Capítulo 33 Nur es acusada de haber envenenado a Ferda 47:04 Capítulo 32 Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa 43:33 Capítulo 31 Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer 46:32 Capítulo 34 Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán?

Capítulo 34 Leyla: Leyla le revela a Givan que Ipek no es hija de Tufan, ¿qué harán? Leyla aprovecha su momento con Givan para decirle el secreto de Ipek, algo que alerta al hombre y decide salir del hospital para estar con su hermana. Por otra parte, Leyla sigue engañando a Nur.