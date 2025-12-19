43:33 min Leyla - Capítulo 31: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer 43:32 Capítulo 30 Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza 43:32 Capítulo 29 Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija 43:28 Capítulo 28 Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan 43:33 Capítulo 31 Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer

Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer A días de su matrimonio, Serap confiesa que no siente bien y que no sabe si tiene dudas sobre casarse. Mientras ella dice eso, hay un aparato que está grabando todo para que Nur luego escuche.