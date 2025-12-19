Publicidad

Capítulo 31 Leyla: 19 de diciembre - Caracol TV

A días de su matrimonio, Serap confiesa que no siente bien y que no sabe si tiene dudas sobre casarse. Mientras ella dice eso, hay un aparato que está grabando todo para que Nur luego escuche.

43:33 min
Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
Leyla - Capítulo 31: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer

A días de su matrimonio, Serap confiesa que no siente bien y que no sabe si tiene dudas sobre casarse. Mientras ella dice eso, hay un aparato que está grabando todo para que Nur luego escuche.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Capítulo 26 Leyla
43:27
Capítulo 26
Leyla toma sin permiso joyas de Nur para ejecutar un plan en su contra
Capítulo 25 Leyla
42:49
Capítulo 25
Leyla le dice a Civan que debe dejarla y enfocarse en Ceren y su recuperación
