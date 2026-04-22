46:12 min Leyla - Capítulo 109: Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat 46:01 Capítulo 108 Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren 46:00 Capítulo 107 Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino 46:07 Capítulo 106 Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa 46:12 Capítulo 109 Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat

Capítulo 109 Leyla: Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat La mujer cambia la medicina de Vedat, para que tenga una crisis, y lo salva, para quedar como la heroína. No obstante, hay dudas y la familia no se sienta segura con ella, al igual que el patriarca.