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Capítulo 109 de 'Leyla', novela turca de Caracol TV, completo y en español

Capítulo 109 de 'Leyla', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Nur idea plan para ganarse la confianza de la familia Konoglu y pone en riesgo a Vedat.

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46:12 min
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Leyla - Capítulo 109: Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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46:01
Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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46:00
Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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46:12
Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat

Capítulo 109 Leyla: Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat

La mujer cambia la medicina de Vedat, para que tenga una crisis, y lo salva, para quedar como la heroína. No obstante, hay dudas y la familia no se sienta segura con ella, al igual que el patriarca.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 108
Leyla descubre las intenciones de Nur y le advierte que no se meta con Eren
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Capítulo 107
Nur se reencuentra con Leyla y le dice que Eren es su sobrino
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46:07
Capítulo 106
Nur comienza en un nuevo trabajo y recibe una inesperada sorpresa
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Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat