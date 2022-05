"No pongo demasiada resistencia al amor": Estefanía Piñeres se destapa sobre su vida sentimental

Estefanía Piñeres continúa sorprendiendo a los televidentes por su gran talento para interpretar a Leonor Villamizar , una mujer brillante, alejada de los prejuicios morales y religiosos, segura, de mente abierta y hasta arriesgada.

La actriz cartagenera no está muy alejada de lo que es Leonor, incluso, para ella ha sido todo un honor poder darle vida a esta mujer de espíritu libre, rebelde y orgullosamente gay, pues es un personaje que llega con mucha fuerza y una gran lección para todos los colombianos.

Durante la entrevista, Estefanía confesó que, en cuanto al amor, no ha hecho muchas locuras, pues se considera una mujer transparente.

“Yo no sirvo para los juegos de poder y para hacerme la difícil […] Soy extremadamente fácil, si a mí me gusta alguien se me nota, no me ando con tapujos y no pongo demasiada resistencia al amor”, puntualizó la actriz.

