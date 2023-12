Jeringa usa un pañal para ir a un spa de cerveza con Jessica Cediel, ¿para qué?

Como un momento para enmarcar en La Vuelta al Mundo en 80 Risas , Jeringa sorprende a Jessica Cediel con su atuendo para asistir a una tarde de relajación en un spa de cerveza en Praga, dado que mientras que ella está en vestido de baño, él decide portar un pañal, lo cual hace que su compañera suelte un montón de carcajadas.

No obstante, la seriedad no es una opción para la presentadora y el humorista, quienes no pueden parar de reírse, a pesar de que ella intenta aplicarle una mezcla ancestral, dado que él no tiene mucha confianza en que sea una buena idea.

Te puede interesar: ¿Carolina Cruz descubre un fetiche de Don Jediondo con la ropa interior?: la dupla visita un mercado

Durante el tiempo en el spa, Jessica Cediel explica que la cerveza trae muchos beneficios para el brillo del cabello o la suavidad en la piel. Por otra parte, Jeringa revela que la intención del pañal es que absorba esta bebida para que pueda llevársela para luego seguir consumiéndola afuera, lo cual a la presentadora le parece bastante asqueroso y no tiene intención de probar.

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

Publicidad

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!

Sobre La Vuelta al Mundo en 80 Risas

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un programa de televisión colombiano que se transmite en Caracol Televisión. Varios comediantes y modelos han viajado a diferentes partes del mundo para experimentar la cultura local y hacer reír a los televidentes con sus ocurrencias. Jessica Cediel , Greeicy, Lokillo, Suso, Laura Tobón, Polilla, Don Jediondo , entre otros, han hecho parte de esta producción a lo largo de sus temporadas.

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó en 2023

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó a Caracol Televisión para sorprender a los colombianos con nuevos viajes y más humor, en el que cada uno de los famosos experimentará increíbles momentos.

Publicidad