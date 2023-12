Suso lleva a Shakira y a Piqué para que los bendigan en un ritual con carros: conoce el motivo

Laura Tobón lleva a Suso el paspi a la catedral de Copacabana en Bolivia, en donde es tradición que lleguen conductores de todas las partes de este país para que les bendigan sus vehículos, los cuales decoran para la ocasión, con la intención de que no les pase nada. No obstante, en La Vuelta al Mundo en 80 Risas descubrimos que esto no lo hacen con agua, sino con cerveza.

¿Por qué? El padre le explica a esta pareja de viajeros que el motivo por el cual se lleva a cabo de esta manera es porque es una tradición ch'alla, la cual se hace posteriormente a la bendición. Es por ello que mientras que la presentadora pide que hagan esto con ella, el humorista le entrega una pequeña chiva para que haga en esta el ritual en nombre de todos los colombianos.

Te puede interesar: Con ruana y bastón, Don Jediondo viste a un malasio antes de hacer una pintura textil de Jhovanoty

Tras esto, Laura Tobón y Suso el paspi van a comprar algunos moños en un pequeño mercado local, sin embargo, el humorista le pone un adorno a la presentadora y ante las cámaras asegura que por fin la coronó.

Es por ello que el también presentador no duda en llevar una fotografía de Shakira y una de Piqué para representar a un Ferrari y un Twingo, respectivamente, y que los hagan parte de esta tradición boliviana. Asimismo, aprovecha para llevar a otras celebridades y hacer unas curiosas oraciones.

Publicidad

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!

Sobre La Vuelta al Mundo en 80 Risas

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un programa de televisión colombiano que se transmite en Caracol Televisión. Varios comediantes y modelos han viajado a diferentes partes del mundo para experimentar la cultura local y hacer reír a los televidentes con sus ocurrencias. Jessica Cediel , Greeicy, Lokillo, Suso, Laura Tobón, Polilla, Don Jediondo , entre otros, han hecho parte de esta producción a lo largo de sus temporadas.

Publicidad

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó en 2023

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó a Caracol Televisión para sorprender a los colombianos con nuevos viajes y más humor, en el que cada uno de los famosos experimentará increíbles momentos.