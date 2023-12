¿Carolina Cruz descubre un fetiche de Don Jediondo con la ropa interior?: la dupla visita un mercado

Con la intención de conocer más de los productos locales en Bali, Carolina Cruz y Don Jediondo van a un mercado de esta ciudad para comprar los recordatorios y regalos que les darán a sus seres queridos en su regreso de La Vuelta al Mundo en 80 Risas . Cabe destacar que antes de esto, visitaron las famosas 'Puertas del Cielo', en donde se simboliza un equilibrio entre lo bueno (ubicado a la derecha) y lo malo (situado a la izquierda).

En un principio, esta dupla empieza a probarse ropa interior, por lo cual el humorista le pide a la presentadora que se deje un brassier, mientras que él se pone unos calzoncillos. Es importante hacer claridad que estos los portan por encima de su vestuario. En medio de risas, ella le pregunta si esto lo hace por causa de algún fetiche y le asegura que ha perdido nivel quitando estas prendas.

En el resto de su recorrido ven distintos objetos, no obstante, Don Jediondo no deja pasar por alto unas bermudas que le recuerdan a Suso el paspi y empieza a imitarlo. Sumado a esto, nuevamente probaron comida típica, con la cual Carolina Cruz vuelve a sufrir, puesto que le causa temor no saber qué está consumiendo o el sabor que le espera.

