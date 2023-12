Internautas reaccionaron con emoción a la nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas

El primer capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 Risas generó todo tipo de emociones entre los seguidores de Caracol Televisión, pues muchos rieron y se divirtieron debido a los cómicos momentos que vivieron las seis parejas de famosos en diferentes destinos turísticos. El episodio mostró en un inicio a Santiago Rodríguez, quien se encargó de presentar a los famosos que trabajarán en conjunto para mostrar sus vivencias en el extranjero.

En esta oportunidad las parejas serán Laura Tobón y Suso , Piroberta y Juan Diego Vanegas , Carolina Cruz y Don Jediondo , Jhovanoty y Laura Acuña , Amanda Dudamel y Boyacoman , y Jessica Cediel y Jeringa .

La vuelta al mundo en 80 risas jajajajaja el mayor susto pic.twitter.com/UEs4DylhNx — dlittle_speakwtx (@dlittle_sklitwv) December 13, 2023

Sin lugar a duda, uno de los momentos más llamativos de la transmisión estuvo protagonizado por Tobón, quien lloró debido a que Suso la invitó a practicar una actividad extrema . Luego de intentar comunicarse con su esposo y de no obtener respuesta, la presentadora intentó realizar el ejercicio; no obstante, se desbordó en llanto hasta el punto de que su rímel se corrió casi que por completo.

Parce ese Don Jodiendo la rompe en la vuelta al mundo, me rei tanto 😂😂😂 — Brayan Vargas (@brayandvargas) December 13, 2023

Ante este y otros divertidos momentos, los usuarios de Internet se tomaron plataformas digitales como X (anteriormente Twitter) para señalar que esperaron todo el año para poder gozar de este proyecto, así como también para exaltar el trabajo que hacen los protagonistas de esta historia, pues logran sacarle carcajadas a la gente con las ocurrencias que tienen en cada uno de los viajes que muestran en pantalla.

Mk ese programa la vuelta al Mundo en 80 risas, está buenísimo ombeee qué risa — 🖤 (@AnaCris271198) December 13, 2023

