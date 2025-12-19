Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Danza de los Millones
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Capítulo 5 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: comida exótica, bailes y deportes en cada viaje - CaracolTV

Modelos y humoristas se le miden a todo tipo de retos en cada destino, aunque no siempre todo sale bien para sus compañeros. ¿Jhovanoty logrará que Boyacoman se atreva a comer mojojoy?

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:06:38 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 5: comida exótica, bailes y deportes en cada viaje
Capítulo 4 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
1:06:31
Capítulo 4
llegó la hora de probar insectos en China
CAP 3 VUELTAAAA.png
1:06:05
Capítulo 3
un humorista vomita a una presentadora
Capítulo 2 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 2
estas parejas pasan vergüenzas en cada destino
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje

Capítulo 5 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: comida exótica, bailes y deportes en cada viaje

Modelos y humoristas se le miden a todo tipo de retos en cada destino, aunque no siempre todo sale bien para sus compañeros. ¿Jhovanoty logrará que Boyacoman se atreva a comer mojojoy?

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 4 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
1:06:31
Capítulo 4
llegó la hora de probar insectos en China
CAP 3 VUELTAAAA.png
1:06:05
Capítulo 3
un humorista vomita a una presentadora
Capítulo 2 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 2
estas parejas pasan vergüenzas en cada destino
Vuelta
1:29:50
Capítulo 1
seis parejas se van de viaje: lágrimas, perros robóticos y hasta un robo
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje