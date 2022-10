¡Cuántos halagos! Amparo y Gloria brillan con luz propia en los Knockouts de La Voz Senior

Amparo y Gloria deleitan a Andrés Cepeda, Kany García, Nacho, Laura Acuña e Iván Lalinde al interpretar dos grandes éxitos musicales que sacan a relucir lo más valioso de sus habilidades artísticas. Dentro de los elogios que más recibieron se encuentran no solo su capacidad vocal, sino la habilidad para transmitir alegría y ganas de bailar con cada uno de sus shows.

Luego de escuchar atentamente los aportes de sus colegas, Nacho toma la decisión y escoge a la participante que deberá seguirse preparando para dar un espectáculo digno de admirar durante las Semifinales de La Voz Senior. Es así como elige a Gloria gracias a su trayectoria en el mundo de la música, pero también por el potencial que expone cada vez que sube al Diamante.

Mira también: Batalla de titanes: Luis Enrique y Fabián despiertan la admiración en los Knockouts

Publicidad

"Esta oportunidad que me están dando, no quiero desperdiciarla. Agradeciéndole a Dios primero por todo, a las secretarias les quiero decir que nunca es tarde, que se tiren al ruedo las que cantan", señala Gloria segundos después de bajar del escenario y ser felicitada por los participantes de los otros dos equipos.

No te pierdas: Luis Alberto y César ponen a bailar al público al ritmo del rock and roll y la parranda

Amparo, por su pare, agradece a todos los miembros de la producción de Caracol Televisión por la oportunidad y, posteriormente, revela ante las cámaras que su presentación se la dedica a todas aquellas personas que durante años la han apoyado incondicionalmente para cumplir su sueño: "Para Colombia, para todos mis fans, los fans de Amparito Escobar que fue ayer, la de Amparo Plazas que es la de hoy, mañana y siempre", finaliza.

Te puede interesar: Copito de Nieve y Silvia cautivan en los Knockouts con su magnetismo y majestuosidad