Luis Alberto y César ponen a bailar al público al ritmo del rock and roll y la parranda

Con sus mágicas interpretaciones de los exitosos temas musicales 'Me vale', de Álex González, y 'El ron de vinola', de Guillermo Buitrago, Luis Alberto y César logran conquistar a Kany García, Andrés Cepeda y Nacho durante los Knockouts de La Voz Senior. Sin embargo, lo que más llama la atención del colombiano es la capacidad que tienen los integrantes del equipo del venezolano para transmitir la buena energía.

"Aquí vemos en los dos concursantes una cantidad de cualidades, yo me quiero concentrar por un segundo en una que siempre me ha impresionado mucho del Equipo Nacho y se lo repito porque no me deja de sorprender, es el tema coreográfico de tus concursantes, esto aquí es algo especial (...) la parte coreográfica que sigo admirando de tu equipo, no sé cómo lo logras, qué les das en las mañanas, no entiendo", señala Cepeda.

Luego de meditarlo muy bien, Nacho revela que Luis Alberto es el Senior que avanza a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión, por lo que se apresura a festejar la noticia junto a sus colegas en el backstage, mientras César agradece frente a las cámaras por la oportunidad de exponer su talento frente a miles de televidentes.

"Esto fue un viaje maravilloso, estoy muy agradecido con Dios, con Caracol... Algunos me dicen 'no, usted es un artista', pero es que de verdad me sentí como un artista internacional, nos trataron muy bien y estar al lado de semejantes estrellas, al lado tuyo con tanta belleza (refiriéndose a Laura Acuña). Me voy muy feliz y sigo en la lucha", finaliza.