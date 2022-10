Wilfredo acepta el reto de cantar reguetón y William sorprende con un tema de Leonardo Favio

Wilfredo y William, representantes del Equipo Cepeda, encantan en el Diamante de La Voz Senior durante las Súper Batallas no solo por la técnica vocal que demuestran tener durante sus interpretaciones de las canciones 'O quizás simplemente le regale una rosa', de Leonardo Favio, y 'Travesuras', de Nick Rivera C, sino también porque se arriesgan a salir de su zona de confort.

Aunque tanto los entrenadores como los asesores tienen opiniones divididas sobre quién fue el mejor de la noche, Cepeda finalmente da a conocer que Wilfredo es el participante que avanzará a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión, por lo que el Senior manifiesta sentirse dichoso por la noticia, pero también con sentimientos encontrados por la salida de su colega.

"Me da pesar con él porque hicimos muy buena amistad (...) Yo me lo disfruto, no tengo mucha experiencia en escenarios, pero cuando he tenido, el profesor me dice 'usted cuando se sube allá, usted es diferente, usted es otra persona', me dice", le expresa a Laura Acuña una vez baja del escenario del programa.

