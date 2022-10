Dunia e Isidro, dos representantes de Barranquilla, demuestran su talento para la música tropical

Dunia e Isidro, participantes del Equipo Kany, se suben al Diamante del programa a demostrar todo el sabor que tienen los barranquilleros en la sangre al interpretar los exitosos temas musicales 'Sopita en botella', de Senén Suárez, y 'Momentos de amor', de Fernando Meneses. Aunque ambos se lucen frente a la audiencia de La Voz Senior, solo uno de ellos puede avanzar a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión.

Mira también: Silvia y Jaime interpretan dos desgarradores temas en su Súper Batalla de La Voz Senior

Luego de su interpretación, Kany García resalta el trabajo que desempeñan en el escenario y se apresura a revelar el nombre del participante que continuará en su equipo. Se trata de Isidro, quien no duda en celebrar la noticia y en dedicarle unas emotivas palabras de aliento y orgullo a su compañera de Súper Batalla: "no, decirle a Dunia que nunca es tarde para tener uno sus sueños (...) Nos encontramos en Barranquilla para hacer una parranda", señala segundos antes de entonar una popular canción de Joe Arroyo.

No te pierdas: ¡Hasta el público baila en el escenario con la Súper Batalla de Simeón y Gonzalo!

Publicidad

Por su parte, Dunia se muestra muy conmovida por su paso por el reality: "le doy muchas gracias a todo el equipo de Caracol por traerme aquí donde estoy, por representar a mi ciudad, por representar a mi género, llegué muy alto. Muchas gracias Kany por enseñarme muchas cosas. Gracias Cali y El Dandee, Nacho, a todos, los llevo en mi corazón y en Barranquilla los espero", señala, a lo que la entrenadora puertorriqueña responde: "Aquí tienes a tres fanáticos tuyos que estamos para las que sea".

Te puede interesar: Con dos estilos muy diferentes, Fabián y César maravillan en su Súper Batalla