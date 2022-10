Batalla de titanes: Luis Enrique y Fabián despiertan la admiración en los Knockouts

Luis Enrique y Fabián, representantes del Equipo Kany, se roban el show al interpretar los exitosos temas musicales '¿Cómo fue?', de Ernesto Duarte B., y 'El pastor', de Miguel Díaz, José Díaz y Los Cuates Castilla en los Knockouts de La Voz Senior. Dentro de los aspectos que más destacaron de su show se encuentra la precisión y el adecuado uso de la potencia vocal en algunas partes de las canciones.

Justo después de disfrutar de la presentación y escuchar los comentarios de sus colegas, la entrenadora puertorriqueña da a conocer el nombre del Senior que pasa a la siguiente fase de la producción de Caracol Televisión. Se trata de Luis Enrique, por lo que el participante se apresura a bajar del escenario para festejar la noticia junto a sus compañeros.

"Fabiancito, sabes lo mucho que te quiero, te estimo y te respeto. Tus vueltas por Estados Unidos te hicieron grande y eres un grande, para mí eres un ganador. Con permiso, gracias", menciona antes de dirigirse al backstage.

Fabián, por su parte, les dedica a los asistentes unas emotivas palabras: "Muchas gracias a todo este público querido, la verdad que me sentí muy complacido y este es un regalo para la gente de edad porque cantamos, parecíamos niños jugando, eso es un espectáculo. La mejor experiencia que he tenido, Dios me hizo este regalo para cerrar con broche de oro mi vida artística, este fue ,mi regalo, muchas gracias".