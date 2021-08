Mariana, la participante de 11 años que hizo una romántica declaración de amor en La Voz Kids

Los participantes de La Voz Kid s siguen dando grandes sorpresas en el escenario. En esta oportunidad, fue Mariana, una pequeña de 11 años, la que contagió de romanticismo a los televidentes, pues hizo una pequeña confesión de amor. A pesar de que logró transmitir todos sus sentimientos al interpretar la canción 'Contigo a la distancia', los entrenadores le recomendaron que siguiera trabajando en su voz y volviera a presentarse en una nueva temporada.

Una vez terminó su presentación, Andrés Cepeda le preguntó qué la había motivado a escoger ese tema musical, pues se caracteriza por ser algo melancólico, a lo que la participante aseguró que se trataba de una canción que la conmovía porque se sentía identificada con una experiencia que vivió junto a su mejor amigo.

"Esta canción me ha traído muchos recuerdos porque hay un niño que yo no sé , pero (uy, perdón mis papás... Sorry) yo se la dedico, porque ya no estamos en el colegio, pero somos mejores amigos. Aunque no estemos juntos, siempre vamos a tener un amor", puntualizó en medio del escenario.

Entre las risas tímidas de Natalia Jiménez y los emotivos gestos de Jesús Navarro , el colombiano señaló que precisamente ese era el propósito de la música y aprovechó el espacio para pedirle que siguiera trabajando en mejorar pequeños detalles de técnica vocal para que se presentara en una nueva edición de la producción.

"Para eso es la música para revelar los sentimientos, para dedicarle canciones a alguien, para que sepan cómo nos sentimos y yo creo que ha valido mucho la pena que pisaras este escenario, nos dejaras escucharte y mandaras ese mensaje tan bonito y tan romántico que están mandando, me parece magnífico", comentó.

Rápidamente, usuarios de redes sociales como Twitter la calificaron como una niña valiente por dedicarle este proyecto a un amor tan sincero y genuino.