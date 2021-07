¡Qué ternura! El regalo especial con el que Agatha enamoró a los entrenadores de La Voz Kids

Con gran dulzura en su voz, Agatha , la concursante más joven que ha participado en La Voz Kids , conquistó el corazón de todos los televidentes y logró que Jesús Navarro girara su silla para recibirla en su equipo con los brazos abiertos. Aunque su talento dejó sorprendidos a todos, su valentía para enfrentarse a un escenario fue lo que en realidad destacó en redes sociales.

La menor se presentó en la audición a ciegas con el exitoso tema 'Veo en ti la luz' característico de la película 'Enredados'. Luego de finalizar su entonación, aprovechó el espacio para mencionar que había hecho todo lo que estuvo en sus manos para sacar adelante el show y deleitar a los asistentes con su música.

"En una parte me equivoqué, pero seguí", puntualizó mientras los coaches le respondían que lo importante era recuperarse. Segundos después, se acercó a Andrés Cepeda para darle una pequeña recomendación de cocina que debe tener en cuenta cada vez que se disponga a cortar carne.

"Cuando vayas a cortar la carne, no la cortes ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí... solamente por aquí", comentó mientras le hacía cosquillas al intérprete de 'Besos usados' bajo el brazo.

No obstante, el momento que más generó ternura fue cuando Agatha regresó al escenario y señaló que tenía un regalo especial para los entrenadores, ya que provenía directamente del 'Reino Patatuni', un lugar mágico en donde abundan los unicornios coloridos y la felicidad de ser niño.

De regreso al diamante del programa, traía consigo tres camisetas blancas con dibujos realizados por ella misma, debido a que, según informó, es una fiel admiradora de la moda y las tendencias.

"Yo te como mi amor, está hermosísima. Esta es mi talla, claro que sí, si me recupero de la pandemia, de todo lo que me comí de la pandemia. Me va a caber", comentó entre risas Natalia Jiménez .